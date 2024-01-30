Kamu işçisine yüzde 32,57 ek zam! Yevmiler bin liraya yükseltildi

Binlerce kamu işçisinin uzun süredir beklediği ek zam görüşmeleri tamamlandı. İşçilere yüzde 32,57 zam yapıldı.

TÜRK-İŞ, işçilerin ek zam talebini 29 Ocak’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Görüşmeden uzlaşı çıktı ve kamu işçisinin maaşına 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek ilave iyileştirme yapıldı. İşçilerin yevmiyeleri bin liraya yükseltildi.

Ek protokol imza töreninin ardından Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay çalışanlar için gelir| vergisi sorununun devam ettiğini hatırlattı.

İşçilerin bir yılda aldığı maaşın iki ayının vergi kesintisine gittiğini vurgulayan Atalay, bu sistemin bütün çalışanlar için aynı olduğunu ve sistemin sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Kamuda çalışan işçilerin bir kısmının TÜRK-İŞ'e, bir kısmının da HAK-İŞ'e üye olduğunu anımsatan Atalay, "Sayın Bakanımız, bu yaptığınız azımsanacak bir iş değil. Bu 230 bin işçiyi ilgilendiren bir mesele. Bu az bir şey değil. Sözleşme başlangıcı ocak ayı olanlar yüzde 32,57 aldı. Ocak ayında sonra sözleşme başlangıçları şubat, mart, nisan, mayıs, bu ağustosa kadar sürüyor. Bunların bu yüzde 32,57 alma imkanIarı yok, tablo onu gösteriyor. Ortalama en kötü ihtimalle yüzde 10 ila 14 puan arasında kayıp var. Bu kaybın büyük bölümünü, bugün attığımız bu imza ile gideriyoruz." dedi.