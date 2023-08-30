Kütahya'da orman yangını! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

Kütahya'da kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekipler tarafından müdahele edilirken bölgeye İzmir, Bursa, Bilecik ve Balıkesir'den de ekipler sevk edildi.

Kütahya'da orman yangını! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor
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Kütahya'da kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Gedikoğlu Çiftliği mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Henüz nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede yayılmaya başladı. Yangına, ekipler tarafından müdahale edilmeye başlandı.

Bursa, Bilecik, Kütahya, Balıkesir'den 6 helikopter ve İzmir'den bir uçağın gönderildiği yangın bölgesine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerle 33 arazöz ve 4 dozer sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kütahya # orman yangını
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