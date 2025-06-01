Kütahya’da rekor satış! 350 bin TL'ye satıldı

Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken Kütahya’da kurulan hayvan pazarları yoğun ilgi görüyor. Enne Mahallesi’nde besicilik yapan Ali Mercan’ın özenle yetiştirdiği panda cinsi tosun, pazarda hem kilosuyla hem de fiyatıyla ilgi odağı oldu.

2,5 yaşındaki ve 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki büyükbaş hayvan, 7 kişilik bir alıcı grubu tarafından toplam 350 bin TL’ye satın alındı. Alıcılar, kişi başı 50 bin TL ödeyerek ortak bir kurbanlık sahibi oldu.

“ÇOCUĞUMUZ GİBİ BAKTIK”

Besici Ali Mercan, satış sonrası yaptığı açıklamada, “Hayvanımıza çocuğumuz gibi baktık. Panda cinsi özel bir tosun. 7 kişi birleşerek aldı. Her birine tahminen 80’er kilo et düşer,” ifadelerini kullandı.

PAZARDA HAREKETLİLİK ARTIYOR

Ağırlığı ve cinsiyle dikkat çeken kurbanlık, pazarda en çok konuşulan hayvanlardan biri oldu. Kurbanlık fiyatlarının artmasıyla birlikte, vatandaşların ortak alım yöntemine yöneldiği gözlemlendi. Özellikle büyükbaş hayvanlara olan talep, bayram öncesi pazar hareketliliğini artırmaya devam ediyor.