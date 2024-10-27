Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Dün akşam saatlerinde Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde orman yangını çıkmıştı. Yangın, ekipelrin sabaha kadar süren mücadelesi sonucunda kontrol altına alındı.
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Dün akşam saatlerinde Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Artıranlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi. Yangına 19 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve 145 personel ile müdahale edildi.
Ekiplerin sabaha kadar süren mücadelesi sonucunda kontrol altına alınan yangında, 2,5 hektarlık çamlık alan zarar gördü.
Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı