Kuyumcuyu kandıramadılar! Sahte bileziklerle yakalanan 3 kişi gözaltında

Kayseri’de sahte altın bilezikleri kuyumcuya götürerek gerçek altın gibi bozdurmaya çalışan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin farklı suçlardan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, sahte altın bilezikleri bozdurmaya çalışan dolandırıcıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, haklarında “dolandırıcılık”, “kasten yaralama” ve “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından kayıt bulunan M.K. (52), İ.T.T. (18) ve S.K. (23) gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 514 bin 400 TL nakit para, 4 adet sahte altın bilezik ve 1 adet küpe ele geçirildi.

M.K., İ.T.T. ve S.K.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kayseri sahte altın
