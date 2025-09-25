Kuyumcuyu kandıramadılar! Sahte bileziklerle yakalanan 3 kişi gözaltında

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, sahte altın bilezikleri bozdurmaya çalışan dolandırıcıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, haklarında “dolandırıcılık”, “kasten yaralama” ve “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından kayıt bulunan M.K. (52), İ.T.T. (18) ve S.K. (23) gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 514 bin 400 TL nakit para, 4 adet sahte altın bilezik ve 1 adet küpe ele geçirildi.

M.K., İ.T.T. ve S.K.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.