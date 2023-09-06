Laleli’de yol verme tartışması! Taksiciye silahlı saldırı

Mimar Kemalettin Mahallesi Şair Haşmet Sokakt'a saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda iddialara göre, ticari taksi şoförü Süleyman K. ile motosikletli sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Ticari taksi şoförü uzaklaşmak isteyince motosikletli sürücü ve beraberindeki 2 kişi aracın peşine takıldı. Şüpheliler, taksinin bagajına vurarak aracın lastiğine ateş etti. Bunun üzerine ticari taksi şoförü elinde tornavidayla aracından indi. Şüphelilerden biri tabancayı ateşleyerek taksi şoförünü bacağından vurdu.

Olayın ardından şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı taksi şoförü Süleyman K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayları gören bir esnaf yaşananları anlattı:

- Ben dükkanın önünde oturuyordum. Adamlar taksinin arkasına vurdu. Taksici de elinde tornavidayla çıktı. O da çıkarıp silahla vurdu. Bir de arka lastiğine sıktı

SALDIRI ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 3 kişinin ticari taksiyi kovalayarak bagajına vurduğu görülüyor. Taksinin lastiğine ateş eden şüpheliler daha sonra aracından inen şoförü bacağından vuruyor.