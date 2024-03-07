Lezita yönetimi sendikadan korktu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Lezita Fabrikası yönetimi sendikaya karşı. Üstelik işçiler düşük ücrette çalışıyor, sendikalı olanlara da baskı var.



Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçiler yaşananlar karşısında greve çıktı. Haklarını isteyen emekçiler grev yeleklerini giydi.



Öz Gıda İş Sendikası Basın Sözcüsü İsmail Uğur, fabrika önünde açıklama yaptı. Lezita'da örgütlenerek toplu iş sözleşmesi yetkisini aldıklarını ancak işverenin masadan kaçtığını söyledi.



Emekçi eylemde kararlı. İşveren masaya oturana kadar grev sürecek.



İddiaya göre işveren sendikalı olanları fabrikadan çıkarıp Hindistan'dan işçi getirdi.



100'den fazla işçi eylemde. Vatan Partisi İzmir İşçi Sendika Bürosu Başkanı Ramazan Çalışkan, işçilerin yanında olacaklarını belirtti.