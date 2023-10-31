LGBT Dayatmasına Karşı Çıktı! Ankara Barosu Görevden Aldı

LGBT etkinliğine tepki gösterdiği için Ankara Barosu Yönetim Kurulu Av. Merve Ayvalı Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı görevinden alındı. Çocuk Hakları ve Kadın Hakları Merkezi üyeliklerinden çıkarıldı.

"Bu Karar, Baromuzun Lgbt Dayatmasının Merkezi Haline Getirildiğini Göstermiştir"

Ayvalı "Bu karar, Baromuzun LGBT dayatmasının merkezi haline getirildiğini göstermiştir" ifadelerini kullandı.

1- LGBT etkinliğine tepki gösterdiğim için Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından, Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı görevinden alındım. Çocuk Hakları ve Kadın Hakları Merkezi üyeliklerinden çıkarıldım. Hakkımda disiplin kovuşturması başlatıldı. pic.twitter.com/FaXUIKygo2 — Merve Ayvalı (@merveayval1) October 31, 2023

Ayvalı konuya ilişkin şunları söyledi:

- LGBT etkinliğine tepki gösterdiğim için Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından, Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı görevinden alındım. Çocuk Hakları ve Kadın Hakları Merkezi üyeliklerinden çıkarıldım. Hakkımda disiplin kovuşturması başlatıldı. Bu karar, Baromuzun LGBT dayatmasının merkezi haline getirildiğini göstermiştir. LGBT ideolojisini kabul etmeyenleri insan hakları sopasıyla susturamazsınız. Yalnızca, emperyalist odaklarla aynı dili konuşmuş olursunuz. LGBT propagandasının bombardımanı altındaki ABD toplumunda beş gençten biri kendisini LGBT olarak tanımlamaktadır. Oranın bu kadar yüksek olması, biyolojik sebeplerle değil ancak teşvik, propaganda ve "modaya uymak" ile açıklanabilmektedir.

- Çocuklarımızı ve gençleri psikolojik çöküşe, madde kullanımına ve hatta intihara sürükleyen bu modaya karşı durmak aynı zamanda en temel insan haklarından olan yaşam hakkını savunmaktır.Baro yönetimimiz, insan haklarını savunmak istiyorsa gerici LGBT ideolojisini reddetmelidir. LGBT'yi meşrulaştırmak için, küçücük çocuklara yaşlarına uygun olmayan cinsel roller yüklendiğini bütün dünya görüyor. Bu apaçık bir çocuk istismarıdır. Ankara Barosu yönetimi, Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısını çocuk istismarına sessiz kalmadığı için görevden almıştır! Söz konusu LGBT olunca, ifade hürriyetinin rafa kaldırıldığını belirtmeme herhalde gerek yoktur. LGBT ideolojisine karşı çıkanlara uygulanan baskının boyutları ortadadır. Avukatlara gözdağı verilmektedir. Vız gelir! Çürümüş LGBT ideolojisini savunmak uğruna meslektaşını cezalandıran ve hukuku çiğneyen baro yönetimi istemiyoruz! LGBT dayatmasına teslim olan baro yönetimi istemiyoruz! Bütün avukat arkadaşlarıma çağrımdır: 2 Kasım Perşembe saat 13.00'te Ankara Adliyesi önünde buluşalım.

4- Çocuklarımızı ve gençleri psikolojik çöküşe, madde kullanımına ve hatta intihara sürükleyen bu modaya karşı durmak aynı zamanda en temel insan haklarından olan yaşam hakkını savunmaktır.Baro yönetimimiz, insan haklarını savunmak istiyorsa gerici LGBT ideolojisini reddetmelidir — Merve Ayvalı (@merveayval1) October 31, 2023

"2 Kasım Perşembe Saat 13.00'te Ankara Adliyesi Önünde Buluşalım"

Ayvalı konuya ilişkin basın açıklaması yapacağını duyurdu ve "2 Kasım Perşembe saat 13.00'te Ankara Adliyesi önünde buluşalım." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin çok sayıda tepki geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış şu ifadeleri kullandı:

- Ankara Barosu sekiz saat önce “İFADE ÖZGÜRDÜR” başlığı ile “ifade özgürlüğünün demokratik bir toplumun yegâne unsuru olduğunu hatırlatmış” ancak bu özgürlüğü kendi mensubu ve yöneticisi için çok görmüş. Bu ikircikli tavrı kabul etmek mümkün değildir. Toplumun her seviyesinde ve her yerde toplumumuzun en temel basamağı ailelerimizi hedef alan küresel LGBT dayatmasına karşı durmak öncelikle hukukçuların görevi olmalı. Özgürlük adı altında emperyalist bir dayatmaya dönüşen ve hepimizi kuşatmayı amaçlayan LGBT konusunda meslek odalarımız da uyanık olmalıdır. Meslektaşımıza gösterilen bu tavır nedeniyle @muskoroglu ve @ankarabarosu yönetiminin en azından kamuoyunu aydınlatmasını talep etmek hepimizin hakkı.

Ankara Barosu sekiz saat önce “İFADE ÖZGÜRDÜR” başlığı ile “ifade özgürlüğünün demokratik bir toplumun yegâne unsuru olduğunu hatırlatmış” ancak bu özgürlüğü kendi mensubu ve yöneticisi için çok görmüş.



Bu ikircikli tavrı kabul etmek mümkün değildir.



Toplumun her seviyesinde… https://t.co/eMfM9Bhm8L — Mustafa Akış (@mustafaakis) October 31, 2023

Aile kavramını küresel leş örgütlerin çukurlarına düşürmeye çalışanlara en hakikatli duruşu gösteren Avukat Merve Ayvalı yanındayız 💐💐 https://t.co/HFGdAfNK9t — Esra Elönü (@elonue) October 31, 2023