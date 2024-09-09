LGBT dayatmasına karşı yürüyüş yapılacak

Büyük Aile Buluşması ilki 2022'de “LGBT Propagandasına Dur De” sloganı ile yapıldı. İkincisi yürüyüşün teması ise “Çocuklarımız, Ailemiz, İnsanlık İçin” oldu. Bu yıl Buluşmanın slogan ise “Dursun Bu Hayasızca Akın” olarak belirlendi.



- Bizler; kendilerini çocuklarına, torunlarına, ailelerimize ve insanlığa karşı sorumlu hisseden ve hiçbir ferdin bir diğerinden üstün olmadığına inanan aileleriz. “Bireysel hak ve özgürlükler” ile “görünürlük” kılıfı altında insanlığın varoluşunu tehdit eden çarpık marjinal yaklaşımlar yerine gerçek, doğru ve güncel akademik bilgiler ışığında bütüncül refah, adalet ve özgürlüğü savunuyoruz.

Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, iş dünyasında, dijital platformlarda, bilim yuvalarında, sporda, sanatta ve hayatın her alanında LGBT Propagandası dayatmasına maruz kalınıldığını vurguladı.



- Gerçekleştireceğimiz Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş; çocuklarımız üzerinde dijital platformlar aracılığı ile yürütülen zehirli propagandalara, “bireysel hak ve özgürlükler” maskesi arkasına gizlenen Sosyokültürel Teröre ve her alanda zehrini yayan bu dayatmaya bir tepki niteliğindedir.

15 Eylül Pazar günü saat 14.00’te İstanbul’daki Saraçhane Fatih Anıt Parkı’nda yapılacak buluşmaya çok sayıda dernek de katılacak.

