Limon fiyatlarındaki artışa karşı Bakanlık harekete geçti

Marketlerde fiyatı en çok artan ürün olan limon için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticaret Bakanlığı ekipleri, limon fiyatlarındaki artış nedeniyle Mersin'deki depolarda denetim gerçekleştirdi. Geçtiğimiz aylarda üreticinin para etmediği için ağaçtan bile toplayamadığı limon, şimdi markette 90TL

Limon fiyatlarındaki artışa karşı Bakanlık harekete geçti
Editör: Yağmur Biçen
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Limonun fiyat artışı üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Mersin'de İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerdeki soğuk hava depolarında incelemelere başladı.


Akdeniz ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Yaş Meyve Sebze Toptancı Hal Kompleksi'ne giden ekipler, depolardaki limonların stok durumunu kontrol etti. Denetimlerde, ürünlerin geliş fiyat bilgisi de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden incelendi. Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, gazetecilere kent genelindeki denetimlerin kesintisiz devam ettiğini belirtti.


Sümer, fahiş fiyatın önüne geçmek için kontrolleri sıklaştırdıklarını ifade ederek, "Fiyat dengesizliğini önlemek ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla başta limon olmak üzere tüm meyve sebze gruplarına yönelik denetimler titizlikle sürdürülüyor" dedi.

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