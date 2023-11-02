Limon Yok Pahasına Satıldı

Böyle özetledi üretici limonun bu seneki halini. Ürün zararına satıldı. Ürünlerden bazıları dalında kaldı. Türkiye'nin limon üretiminin yüzde 90'ı Mersin ve Adana'dan karşılanıyor. Üreticiler yok pahasına ürün satmaktan yakınıyor.

Üreticiler, yıl boyunca yaptıkları masrafları karşılamaması nedeniyle zor günler geçiriyor. Zararı en aza indirmek için üretici ihracat aşamasında destek bekliyor. Seslerini hükümete duyurmak isteyen limon üreticileri taleplerini sıraladı.