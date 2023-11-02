Limon Yok Pahasına Satıldı
Bir zamanlar pahalılıktan yanına varılmayan limon bu sezon üreticisini mağdur etti. Maliyeti 5 lira olan ürün dalından 50 kuruş ve 1 lira arasında alıcı buldu. Üretici, girdi maliyetlerinin düşürülmesini ve plansız üretimin önüne geçilmesini istiyor.
Böyle özetledi üretici limonun bu seneki halini. Ürün zararına satıldı. Ürünlerden bazıları dalında kaldı. Türkiye'nin limon üretiminin yüzde 90'ı Mersin ve Adana'dan karşılanıyor. Üreticiler yok pahasına ürün satmaktan yakınıyor.
Üreticiler, yıl boyunca yaptıkları masrafları karşılamaması nedeniyle zor günler geçiriyor. Zararı en aza indirmek için üretici ihracat aşamasında destek bekliyor. Seslerini hükümete duyurmak isteyen limon üreticileri taleplerini sıraladı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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