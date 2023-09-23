Lise Öğrencilerinden Örnek Hareket! Okuldaki Serada Domates Ürettiler

Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından okulun sera alanlarında yetiştirilen domatesle uygulamalı eğitim alınıyor. Öğrenciler tarafından üretilen domatesler çevredeki pansiyonlara gönderiliyor. Yıl boyunca uygulamalı tarım eğitimi alan öğrenciler, ortalama 3 tonun üzerinde domates üretiyor. Okullarında önce tohumdan fide, ardından ürün yetiştirdiklerini söyleyen öğrenciler süreci anlattı.