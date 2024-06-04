Liselilerin kavgası kanlı bitti!

Olay, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana geldi. Lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı, 3 kişi ise gözaltına alındı.

Liselilerin kavgası kanlı bitti!
Editör: Yağmur Biçen

 Dün akşam saatlerinde, Silvan ilçesi Yüksek Mahallesi'ndeki İMKB Borsa İstanbul Hacı Reşat Balyen Anadolu Lisesi'nin yanında yaşanan olayda lise öğrencileri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Ardından öğrencilerin ağabeylerinin de dahil olduğu kavgada G.S. ile tarafları ayırmaya çalışan E.B., M.S. ve M.B. bıçakla yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Durumu ağır olan ve Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen G.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili N.Ö., O.S. ve B.S. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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