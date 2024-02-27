Liselilerin kavgası kanlı bitti! Bir öğrenci hayatını kaybetti

İstanbul Sancaktepe'de Osmangazi Mahallesi'nde bir lisede M.E.K. ve E.E. arasında nedeni bilinmeyen bir kavga çıktı. Kavgada darbe alan M.E.K., yere düşerek kafasını vurdu. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri geldi. Darbe alan öğrenci, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen M.E.K. hayatını kaybetti.

Kavgayla ilgili emniyete götürülen E.E, işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

HAYATINI KAYBEDEN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden M.E.K. için Hz. Ali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağçe Özbaş, ailesi ve yakınları katıldı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından M.E.K'nin naaşı Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.