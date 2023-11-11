Longoz Ormanları Sonbahar Renlerine Büründü

Türkiye'nin kayın ile meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük ormanlarında sonbahar güzelliği yaşanıyor. Görüntüler Kırklareli'nin Longoz Ormanlarından.



Demirköy ilçesi İğneada beldesindeki yaklaşık 2 bin 511 dönüm büyüklüğündeki Longoz Ormanlarında 5 göl yer alıyor. Orman yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çekiyor.



Longoz Ormanları sonbaharda sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. Ağaçlardan derelere dökülen yapraklar, yeşeren kış çiçekleri ile mantarlar doğaya farklı bir güzellik kattı.



Yerli ve yabancı turistler Mert Gölü'ndeki kuş gözlem kulesinden kuşları gözlemledi. Bazı ziyaretçiler de göllerde bulunan ördekleri besledi.



