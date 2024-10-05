LÖSEV’in Anıtkabir buluşması: “Bu mücadeleyi kazanacağız”

LÖSEV geleneksel Anıtkabir buluşmasını tamamladı. Lösemi, kanserle savaşan vatandaşlar, aileleri ve gönüllüler yürüyüşe katıldı.

Cemre Nilsu Çatakoğlu Cemre Nilsu Çatakoğlu
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LÖSEV Başkanı Münire Güdücü, yürüyüş sırasında yaptığı konuşmada, kanserle mücadele eden hastalar adına umut dolu mesajlar vererek “Zorlu mücadeleyi biz kazanacağız” dedi. Yürüyüşün sonunda LÖSEV heyeti, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Sağlık ve Vatan İçin Anlamlı Mesaj

Etkinliğin bu yılki teması, “Söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır” olarak belirlendi. LÖSEV yetkilileri, sağlığın ve vatanın değerini vurgulayan bu mesajla bir kez daha farkındalık yaratmayı amaçladı.

Program, halk dansları ve canlı müzik performansları ile son buldu. Katılımcılar, moral dolu anlar yaşarken, LÖSEV’in desteğiyle kanserle savaşanlara moral aşılandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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