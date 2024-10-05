Ulusal Kanal Dış Haberler Şefi Kıvanç Özdal ve Aydınlık Gazetesinden Yiğit Saner Donetsk’e gitti.



Ulusal Kanal, Ukraynalılardan oluşan Maxim Krivolos ve Çeçenlerin Ahmet Birliği’ni ziyaret etti. Ön cephede savaşan askerlerle konuştu.

Donetsk’te, cephe hattına oldukça yakın bir noktadan bildiren Kıvanç Özdal, savaşın neden olduğu büyük yıkımı ve bölgedeki son gelişmeleri yerinde inceledi. Özdal, iki yıl önce ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı HIMARS füze sistemleriyle vurulan Donetsk Halk Cumhuriyeti yönetim binasının önünde önemli açıklamalarda bulundu.

Aydınlık Gazetesi’nden Yiğit Saner ile birlikte Donetsk’e giden Özdal, cephe hattına doğru zırhlı araçla yol alırken Rus askerlerinin kendilerine çelik yelek ve miğfer sağladığını ifade etti. Ekip, Ukraynalılardan oluşan Maxim Krivolos (Maksim Krivolos) ve Çeçen Ahmet Birliği'ni ziyaret ederek cephede savaşan askerlerle röportaj gerçekleştirdi.

Özdal’ın aktardığı bilgilere göre, Ukrayna ordusuna zorla alınmış olan bu askerler, orduyu terk ederek Rusya tarafına geçmiş durumda. Rus ordusu tarafından eğitilen askerler, eğitimlerinin ardından Donetsk’in batısındaki cepheye gönderilecek. Askerlerin eğitim kapsamında otomatik silah ve bomba atışları yaptığı, ayrıca savaşta kritik rol oynayan patlayıcı yüklü dronların eğitimlerinin de verildiği belirtildi.

Cephedeki bir başka önemli gelişme ise, Ukraynalı askerlerin neden Rusya safına geçtiğine dair açıklamaları oldu. "Harkov şehrinden geldim. Adım Danil, lakabım Nemo" diyen bir asker, şunları ifade etti: "Maxim Krivolos’un gönüllü birliğinde savaşıyorum. Rusya ile birlikte savaştığımı vurgulamak istiyorum çünkü bizler Ukrayna rejimine ve Zelenski’ye karşı duracak kadar cesuruz. Zelenski, öldürme, yok etme ve tarihi yeniden yazma konusunda hiçbir zaman çekinmedi. Bu yüzden buradayım."

Bir başka asker ise Kiev Oblastı’ndan geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ukrayna ve Rusya, tarihsel, dini ve aile bağlarıyla birbirine bağlı. Bu savaşın neden başladığını anlamıyorum. Biz esas olarak Kiev’deki rejimle mücadele etmeliyiz, çünkü onlar bize ne yapacağımızı dikte ediyor."

Donetsk cephesindeki bu özel görüntüler ve Ukraynalı askerlerin çarpıcı açıklamaları, savaşın iki tarafında da büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.