Mahmut Çakmak’ın şüpheli ölümü Adli Tıp’a sevk edildi

İşletme sahibi, kısa süreliğine emanet ettiği dükkana döndüğünde Çakmak’ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Durumu hemen yetkililere bildiren işletmeci, olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edilmesini sağladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mahmut Çakmak’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Çakmak’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.