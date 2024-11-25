Dolandırıcılardan yeni taktik: Banka hesaplarınızı boşaltabilirler!

Bankaya gitti. Emekli maaşını çekti. Telefonuna gelen 0216 numaralı çağrıyı yanıtladı. Çağrıda tarif edilenleri yaptı. Dolandırıcıların tuzağına düştü.

Halil Yürekli, emekli maaşını çektikten kısa süre sonra 0216 ile başlayan bir telefon numarasından arandı. Arayan kişiler, kendilerini banka çalışanı olarak tanıtarak, kredi kartından şüpheli bir işlem yapıldığını ve bu işlemi iptal etmek için bazı tuşlara basması gerektiğini söyledi. Yürekli, anlatılanları uyguladı ve kısa süre sonra dolandırıcıların tuzağına düştüğünü fark etti.

Dolandırıldığını anlayan Halil Yürekli, banka şubesine giderek, parasının iade edilmesini istedi.



Olayın ardından soluğu bankada alan Yürekli, ilk etapta 22 bin TL’sinin iade edildiğini ancak daha büyük bir kayba uğradığını ifade etti. Dolandırıcılar, kapalı olan bir kart üzerinden sanal kart oluşturup 160 bin TL’yi kendi hesaplarına aktardı.

Mağdur Halil Yürekli, banka kartlarını iptal etmesine rağmen dolandırıcıların kartlarını kullanarak alışveriş yaptıklarını belirtiyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Uzmanlar, bu tür dolandırıcılıkların önüne geçmek için tüketicilere önemli uyarılarda bulunuyor:

Hiçbir banka, telefonla müşterilerden kişisel bilgilerini veya tuşlama yapmalarını istemez.

Banka çalışanı olduğunu iddia eden bir kişi ararsa, aramayı sonlandırıp doğrudan ilgili bankanın resmi numarasını arayarak bilgi alın.

Kredi kartı ve banka hesap bilgilerinizi kesinlikle paylaşmayın.

Dolandırıcılık Nasıl Gerçekleşiyor?

Uzmanlar, dolandırıcıların genellikle şu yöntemi kullandığını belirtiyor: Sahte çağrılarla kart sahibinden şüpheli işlemleri onaylayıp onaylamadığını soruyor, ardından tuşlama talep ederek bankacılık bilgilerini ele geçiriyorlar. Bu bilgilerle sanal kart oluşturup büyük meblağlarda para çekiyorlar.

YÜREKLİ'NİN ÇAĞRISI

Halil Yürekli, diğer vatandaşların da benzer mağduriyetler yaşamaması için dikkatli olmaları gerektiğini söyledi ve yetkililerden daha etkin önlemler alınmasını talep etti. Dolandırıcıların eline düşmemek adına, bilinçli olmak ve güvenlik adımlarını takip etmek kritik önem taşıyor.