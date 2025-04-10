Malatya kayısısı dünya sofralarında: 93 milyon dolarlık ihracat

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından toparlanma sürecindeki Malatya, tarımda en büyük güvencesi olan kayısıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde Malatya’dan 20 bin ton kuru kayısı ihraç edilirken, bu satıştan 93 milyon dolar gelir elde edildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, ihracat rakamlarının bölge ekonomisi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Özcan, “Kayısı, Malatya’da ihracat rakamlarını en üst seviyeye taşıyan ürünlerin başında geliyor. İlk çeyrek performansı umut verici” dedi.

İhracatın bazı dönemlerde çeşitli sebeplerle sekteye uğradığını ancak yıl ortalamasında hedeflenen rakamların yakalanmasının başarıldığını ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"Genel olarak baktığımızda, mart ayında 6 bin 500 ton ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın mart ayına göre paralellik söz konusu. Dünyada çok ciddi problemler var. Orta Doğu'daki gerginlik, Rusya ve Ukrayna'daki sıcak savaş gündemdeki yerini koruyor. Bir taraftan da Amerika'da bir yönetim değişikliği oldu. Yeni yönetimin ekonomik anlamda vergilerle ilgili aldığı karar, dünyayı yeni bir durgunluğa sürüklüyor. Buna rağmen, mart ayında kayısıda 6 bin 500 tonun üzerinde ihracat ve 30 milyon doların üzerinde gelir elde ettik. Depremin yarattığı olumsuz etkiler yavaş yavaş ortadan kalkıyor ve şehirde fiziki iyileşme dikkat çekiyor. Yoğun ve hummalı bir çalışma var. İşletmelerimiz, insan iş gücünü yoğun şekilde karşılayarak ihracata devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde 20 bin ton ihracat gerçekleşti ve 93 milyon dolar gelir elde ettik. Bu, şehrin ekonomisi açısından çok önemli. Yeni mahsule de hazırlanıyoruz. Elde edilen gelirle, yeni mahsul hasadına yönelik hazırlık yapıyoruz. Bahçelerimizde, hastalıklarla mücadele açısından da yoğun bir çalışma var."