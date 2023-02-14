Malatya'da depremden 180 saat sonra kedi kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Malatya Zafer Mahallesi'nde yıkılan binadaki arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, enkaz altında bir kedinin olduğunu fark etti.

İtfaiyeciler depremden 180 saat sonra yaralı olarak kurtardıkları kediye ilk olarak su verdi.

Kedinin hayvan barınağına götürüldüğü ve tedavi altına alındığı öğrenildi.