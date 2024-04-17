Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD duyurdu, Malatya Battalgazi'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 00:09'da gerçekleşti. Depremin derinliği ise 9,28 kilometre olarak belirlendi.

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD sosyal medya hesabı X üzerinden vatandaşlara duyurdu, Malatya Battalgazi'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 00:09'da gerçekleşti. Depremin derinliği ise 9,28 kilometre olarak belirlendi.

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# malatya # deprem
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