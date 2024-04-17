Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu
AFAD duyurdu, Malatya Battalgazi'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 00:09'da gerçekleşti. Depremin derinliği ise 9,28 kilometre olarak belirlendi.
AFAD sosyal medya hesabı X üzerinden vatandaşlara duyurdu, Malatya Battalgazi'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 00:09'da gerçekleşti. Depremin derinliği ise 9,28 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 16, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2024-04-17
Saat:00:09:49 TSİ
Enlem:38.14722 N
Boylam:38.56 E
Derinlik:9.28 km
Detay:https://t.co/GRtNIgTSND@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi