Malatya'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem!

Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan, 4,5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Olumsuz bir durum henüz bildirilmedi. Deprem saat 10.36 sularında gerçekleşti.