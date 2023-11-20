Malatya'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Malatya'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem!
Editör: Uğur Çam
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Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan, 4,5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Olumsuz bir durum henüz bildirilmedi. Deprem saat 10.36 sularında gerçekleşti.

Bugün Nerede Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD'a Göre Yaşanan Tüm Depremler... 20 Kasım'da Son Depremler Listesi...Bugün Nerede Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD'a Göre Yaşanan Tüm Depremler... 20 Kasım'da Son Depremler Listesi...Yurt
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