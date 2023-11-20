Malatya'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem!
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan, 4,5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Olumsuz bir durum henüz bildirilmedi. Deprem saat 10.36 sularında gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 20, 2023
ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) https://t.co/vBg3Yvg8Wz
20.11.2023, 10:36:03 TSİ
Büyüklük: 4.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
# Malatya # deprem # kandilli rasathanesi # malatya