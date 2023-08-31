Malatya'da ağır hasarlı 7 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı 7 bina, patlayıcıyla kontrollü şekilde yıkıldı.

Malatya'da ağır hasarlı 7 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı
Son Güncelleme:

Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan Arma Park Konutları'nda 3 bina, Bostanbaşı Konutları'nda ise 4 binanın yıkımında patlayıcı kullanıldı.

Uzman ekipçe güvenlik önlemlerinin alındığı 14'er katlı 7 bina, 740 kilogram patlayıcı kullanılarak kontrollü yıkıldı.

Toplamda 350 dairenin bulunduğu binaların yıkımını ev sahipleri ve vatandaşlar da izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Malatya # malatya # deprem
Çok Okunanlar
Şampiyonlar ligi kura çekimi canlı izle
Şampiyonlar ligi kura çekimi canlı izle
Türkiye'de bir ilk! Tüp tay dünyaya gelecek
Türkiye'de bir ilk! Tüp tay dünyaya gelecek
Paralar önce Tarkan'a şimdi de Gülşen'e gitti!
Paralar önce Tarkan'a şimdi de Gülşen'e gitti!
Kadın polis adaylarının zorlu eğitimi!
Kadın polis adaylarının zorlu eğitimi!
Yurttan 'Süper Mavi Ay'' manzaraları!
Yurttan 'Süper Mavi Ay'' manzaraları!
Öne Çıkanlar Mescid-i Aksa’ya Baskın! Filistinlilerin Direnişi Nasıl Sonuçlandı? - Ulusal Kanal Ana Haber Mescid-i Aksa’ya Baskın! Filistinlilerin Direnişi Nasıl Sonuçlandı? - Ulusal Kanal Ana Haber Fenerbahçe'de flaş Batshuayi gelişmesi! Fenerbahçe'de flaş Batshuayi gelişmesi!