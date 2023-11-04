Malatya'da Başkan Esnaflarla Bir Araya Geldi, 6 Şubat'ın Yaralarını Beraber Sarma Mesajı Verdi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akpınar esnafı ile bir araya gelerek, Malatya Çarşısı’nda yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Gürkan, 220 dönümlük alanı kapsayan Malatya Çarşısı’nda hem ticari alanlar için hem de konut alanları için çalışmaların başlatıldığını söyledi.



6 Şubat depremlerinden sonra şehrin yeniden inşası ve imarı için yoğun mesai harcadıklarına vurgu yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, birlik beraberlik duygusu içerisinde tüm zorlukların üstesinden gelineceğini belirtti. Başkan Gürkan şunları ifade etti:

Biz Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin normale dönmesi için gayret göstereceğiz. Yeter ki birliğimizi beraberliğimizi, tesanüt duygumuzu yitirmeyelim. Birbirimize destek olalım.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Malatya Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa yürüttükleri çalışmalardan bahseden Başkan Gürkan şu sözleri ifade etti: