Malatya'da İsrail Protesto Edildi! Halk Kürecik Radar Üssü Önünde Toplandı

İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi bombalaması Türkiye'de infial yarattı. Türkiye'nin pek çok noktasında eylemler başladı. Malatya'da bulunan Kürecik Radar Üssü'nde toplanan protestocular, "Katil ABD Türkiye'den defol" sloganları attı.

Kürecik Önünde Filistin'e Destek Eylemi Yapıldı

Malatya'dan bildiren Nurullah Aydın, Kürecik Radar Üssü'nde eylemlerin olduğunu aktardı. Eylemcilerin, "Katil İsrail-Katil ABD Malatya'dan defol", "Mehmetçik Gazze'ye", "Hamas'a selam direnişe devam" gibi sloganların atıldığını bildirdi. Vali'nin açıklamasının eylemciler tarafından yaptırılmadığını belirten Aydın, eylemcilere gaz bombasıyla müdahale edildiğini aktardı.