Malatya'da korkutan deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.48'de, 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Malatya'da korkutan deprem
Son Güncelleme:

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 13,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Depremin ardından bazı vatandaşların ev ve iş yerlerinden açık alanlara çıktıkları görüldü.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, deprem nedeniyle kent halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şu ana kadar 112 Komuta Merkezine herhangi bir olumsuz ihbarı alınmadığını belirten Yazıcı, "Şu an için herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor." diye konuştu.

# malatya # deprem
Çok Okunanlar
3 Nisan hava durumu! Toz taşınımına dikkat!
3 Nisan hava durumu! Toz taşınımına dikkat!
Uyuyamıyor musunuz? Hastalık habercisi olabilir...
Uyuyamıyor musunuz? Hastalık habercisi olabilir...
İzinsiz yürüyüş yapan ve terör örgütü PKK'yı öven 89 kişi gözaltına alındı!
İzinsiz yürüyüş yapan ve terör örgütü PKK'yı öven 89 kişi gözaltına alındı!
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu
Rize'de ormanlık alanda yangın!
Rize'de ormanlık alanda yangın!
Öne Çıkanlar "Fenerbahçe Galatasaray maçına U-19 kadrosuyla çıkacak çok büyük ihtimalle" | Atilla Türker "Fenerbahçe Galatasaray maçına U-19 kadrosuyla çıkacak çok büyük ihtimalle" | Atilla Türker Üreten örnek köyler için muhtarlar göreve hazır Üreten örnek köyler için muhtarlar göreve hazır