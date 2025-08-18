Malatya'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Malatya’nın Doğanyol ilçesine bağlı Yalınca mevkisinde öğle saatlerinde orman yangını başladı.
Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etmeye başladı.
Yangın sırasında çevrede bulunan çiftçiler de harekete geçerek ahırlardaki büyükbaş hayvanlarını güvenli alanlara çıkardı.
İtfaiye ekipleri, yangının büyümesini engellemek için yoğun çaba harcarken, söndürme çalışmaları sürüyor.