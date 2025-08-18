Malatya'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor

Malatya’nın Doğanyol ilçesine bağlı Yalınca mevkisinde öğle saatlerinde orman yangını başladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Malatya'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Yayınlanma:

Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etmeye başladı.

Yangın sırasında çevrede bulunan çiftçiler de harekete geçerek ahırlardaki büyükbaş hayvanlarını güvenli alanlara çıkardı.

İtfaiye ekipleri, yangının büyümesini engellemek için yoğun çaba harcarken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Denizli Pamukkale’de doğalgaz hattında patlama! Gökyüzünü duman sardıDenizli Pamukkale’de doğalgaz hattında patlama! Gökyüzünü duman sardıYurt
malatya orman yangını
Günün Manşetleri
Teklif masada kaldı, memurlar iş bıraktı!
Üreticilerden kötü haber geldi
5 organize suç örgütü çökertildi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi
18 Ağustos'a damga vuran olaylar
“Mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var”
Türk siyasetinde niteliksizleşme ve çürüme!
Ekrem İmamoğlu, iptal edilen diploması için tekrar itiraz etti
Mücahit Birinci istifa etti
Yangınların yüzde 57’si orman dışından başladı!
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: 10’dan fazla ilde kuvvetli sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı: 10’dan fazla ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: 18 Ağustos güncel fiyatlar Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: 18 Ağustos güncel fiyatlar
103 yaşındaki nörolog uzun yaşamın sırlarını açıkladı 103 yaşındaki nörolog uzun yaşamın sırlarını açıkladı
Bu faiz oranlarını kaçırmayın! Bu faiz oranlarını kaçırmayın!
Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı?