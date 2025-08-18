Denizli Pamukkale’de doğalgaz hattında patlama! Gökyüzünü duman sardı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sondaj çalışması sırasında doğalgaz ana boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonrası gökyüzüne yükselen yoğun duman ve etrafa yayılan gaz kokusu paniğe neden oldu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Denizli Pamukkale’de doğalgaz hattında patlama! Gökyüzünü duman sardı
Yayınlanma:

Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde yürütülen sondaj çalışmaları sırasında bir iş makinesinin doğalgaz boru hattına müdahalesiyle patlama yaşandı. İhbar üzerine olay yerine hızla doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Ekipler, gaz sızıntısını kontrol altına almak için yoğun çaba harcarken, bölgedeki güvenlik önlemleri de artırıldı.

DUMAN GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Görgü tanıkları, patlamanın ardından metrelerce yükselen beyaz dumanın kilometrelerce uzaklıktan görülebildiğini aktardı. Çevredeki vatandaşlar, panik anlarını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Yetkililer, sızıntının tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

İzmir halkı isyan etti: Sokaklar çöp içinde, koku dayanılmaz boyuttaİzmir halkı isyan etti: Sokaklar çöp içinde, koku dayanılmaz boyuttaYurt
Şırnak’ta gece yarısı korkunç olay: Uzman çavuşu öldürdü, intihar ettiŞırnak’ta gece yarısı korkunç olay: Uzman çavuşu öldürdü, intihar ettiYurt
denizli doğalgaz patlaması
Günün Manşetleri
Teklif masada kaldı, memurlar iş bıraktı!
Üreticilerden kötü haber geldi
5 organize suç örgütü çökertildi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi
18 Ağustos'a damga vuran olaylar
“Mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var”
Türk siyasetinde niteliksizleşme ve çürüme!
Ekrem İmamoğlu, iptal edilen diploması için tekrar itiraz etti
Mücahit Birinci istifa etti
Yangınların yüzde 57’si orman dışından başladı!
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: 10’dan fazla ilde kuvvetli sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı: 10’dan fazla ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: 18 Ağustos güncel fiyatlar Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: 18 Ağustos güncel fiyatlar
103 yaşındaki nörolog uzun yaşamın sırlarını açıkladı 103 yaşındaki nörolog uzun yaşamın sırlarını açıkladı
Bu faiz oranlarını kaçırmayın! Bu faiz oranlarını kaçırmayın!
İslam Memiş’ten kritik uyarı: Altın ve gümüşte fırsat kapıda İslam Memiş’ten kritik uyarı: Altın ve gümüşte fırsat kapıda