Denizli Pamukkale’de doğalgaz hattında patlama! Gökyüzünü duman sardı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sondaj çalışması sırasında doğalgaz ana boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonrası gökyüzüne yükselen yoğun duman ve etrafa yayılan gaz kokusu paniğe neden oldu.
Yayınlanma:
Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde yürütülen sondaj çalışmaları sırasında bir iş makinesinin doğalgaz boru hattına müdahalesiyle patlama yaşandı. İhbar üzerine olay yerine hızla doğalgaz ekipleri sevk edildi.
Ekipler, gaz sızıntısını kontrol altına almak için yoğun çaba harcarken, bölgedeki güvenlik önlemleri de artırıldı.
DUMAN GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI
Görgü tanıkları, patlamanın ardından metrelerce yükselen beyaz dumanın kilometrelerce uzaklıktan görülebildiğini aktardı. Çevredeki vatandaşlar, panik anlarını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Yetkililer, sızıntının tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.