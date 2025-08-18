İzmir halkı isyan etti: Sokaklar çöp içinde, koku dayanılmaz boyutta

İzmir’in Konak ve Buca ilçelerinde giderek büyüyen çöp sorunu, vatandaşların tepkisini artırıyor. Özellikle sıcak havaların etkisiyle etrafa yayılan kötü koku, kaldırımları ve yolları işgal eden çöp yığınları, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Mahalle sakinleri, uzun süredir devam eden sorunun çözülmemesinden şikayetçi.

Konak ilçesindeki 1. Kadriye ve Tınaztepe mahallelerinde toplanmayan çöpler yollara taştı. Sıcak havayla birlikte etrafa yayılan kötü kokular, mahalleliyi bıktırdı. Durum, Buca ilçesinin bazı bölgelerinde de farklı değil. Konteynerlerdeki çöplerin alınmasına rağmen, çevreye saçılan atıkların toplanmadığı gözlemlendi.

"SOKAKLARIMIZ LEŞ GİBİ KOKUYOR"

Konak’ta yaşayan Mülkiye Dağhan, çöp sorununa artık tahammül edemediklerini belirterek, "Her şey göz önünde. Sokaklarımız leş gibi kokuyor. Her zaman pislik dolu. Mahalleli olarak buraları süpürüyoruz. Belediye bir şey yapmıyor." dedi.

"EVDE DURAMIYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Sait Duman ise kokunun dayanılmaz boyutta olduğunu belirtti: "Aşağı yukarı bir iki aydır bütün sokaklar böyle. Mahalle, bu kokuyla ne yapacak? Allah'tan ekstra ilaç atılıyor. İlaç atılmasa daha çok kokar. Bu çöp kokusuna, pisliğe kim yanaşabilir?"

Nizamettin Duman da yaşadığı bölgede benzer bir durumun daha önce hiç yaşanmadığını vurgulayarak, "1983 yılından beri buradayım, böyle çöp görmedim. Çöpçüler, 'Atılacak yer yok, toplamıyoruz.' diyor." ifadelerini kullandı.

BELEDİYE: DEPOLAMA TESİSİ KAPATILDI, ULAŞIM SÜRECİ AKSIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise sorunun nedenine ilişkin açıklama yaptı. Çiğli ilçesindeki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nin geçen ay mahkeme kararıyla kapatıldığını belirten yetkililer, bu nedenle çöplerin artık Bergama ve Tire ilçelerindeki depolama alanlarına götürüldüğünü, ancak bu mesafenin tır seferlerini geciktirdiğini ve toplama süreçlerinin aksamasına neden olduğunu bildirdi.

Yetkililer, geçici çözüm sürecinde aksaklıkların farkında olduklarını, ancak alternatif depolama alanları ve yeni lojistik düzenlemelerle sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Vatandaşlar ise bir an önce somut çözüm bekliyor.