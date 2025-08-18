Şırnak’ta gece yarısı korkunç olay: Uzman çavuşu öldürdü, intihar etti

Edinilen bilgilere göre olay, 17 Ağustos günü saat 03.15 sıralarında meydana geldi. Jandarma Astsubay Üstçavuş H.Ü. ile Jandarma Uzman Çavuş G.D. arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın ardından H.Ü., G.D.’ye bir el ateş ederek yaraladı.

G.D.’nin silahını almak için dolabına yönelmesi üzerine cinnet getiren H.Ü., art arda ateş ederek G.D.’yi olay yerinde öldürdü. Daha sonra silahındaki son kurşunu kendisine doğrultan H.Ü. yaşamına son verdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.