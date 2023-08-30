Malatya’da yıkım sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilimizde ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Deprem uzmanı İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Onat yıkım çalışmalarında duygu dolu anlar yaşadı.

Malatya’da yıkım sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilde biri olan Malatya’da ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkım işlemleri devam ediyor.
Editör: Süleyman Daban
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilde biri olan Malatya’da ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkım işlemleri devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’da yüksek katlı binalar patlayıcı madde kullanarak yıkılıyor.
Yaklaşık 46 bin binanın yıkım işlemlerinin gerçekleştirileceği kentte, Yeşilyurt Bostanbaşı Mahallesi’ndeki yıkım işlemlerine bugünde devam edilirken, yıkımı patlayıcı ile kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen bir blok saniyeler içerisinde çökertildi. Deprem uzmanı İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Onat’ında gözlemci olarak takip ettiği yıkımları uzaktan izleyen site sakinleri duygu dolu anlar yaşadı.
Bostanbaşı Mahallesi’ndeki patlatıcı ile gerçekleştirilen kontrollü yıkım işlemlerine yarında devam edilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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