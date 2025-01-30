Malatya'da zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var
Malatya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 aracın karıştığı feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Halfetin Mahallesi'ndeki çevre yolu alt geçidi oldu.
Edinilen bilgiye göre, K.B. idaresindeki 44 EC 906 plakalı otomobil, N.D. yönetimindeki 44 AAT 387 plakalı otomobil, G.K'nin kullandığı 60 ABV 194 plakalı otomobil ve A.İ. yönetimindeki 07 FM 663 plakalı kamyonetle çarpıştı.
112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı