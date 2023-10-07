Maltepe'de Duvar Kaydı İBB ise Kumla Önlem Aldı

Maltepe’de bir sitenin kaymaya başlayan istinat duvarının çökme riskine karşı İBB tarafından duvar önünü kum ve beton döküldü. Vatandaşlar alınan önlemin yetersiz olduğunu ve duvarın çökme riskinin bulunduğunu belirterek tepki gösterdi. Çökme riski olan alan havadan görüntülendi.

Maltepe'de Duvar Kaydı İBB ise Kumla Önlem Aldı

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan 400 daireli bir sitenin istinat duvarı yaklaşık 10 ay önce kaymaya başladı. Site sakinleri ve çevredeki vatandaşların şikayeti üzerine İBB ekipleri, istinat duvarının önünü kum ve beton bariyerlerle destek yaparak önlem aldı.

Maltepe'de Duvar Kaydı İBB ise Kumla Önlem Aldı

Yapılan çalışma sonrası çevredeki vatandaşlar alınan önlemin yetersizliğine tepki gösterdi. Vatandaşlar, beton bariyer ve kumun kaldırımı kapatması sonrası çevredeki okullarda eğitim gören öğrencilerin, araç trafiğinin olduğu alandan yürümek zorunda kaldıklarını belirtti. Kaldırımı işgal eden önlem vatandaşların yürümesini güçleştirirken sürücüler için de caddeyi daraltarak trafiğe sebep oldu. Öte yandan çökme riski bulunan istinat duvarı havadan görüntülendi.

Maltepe'de Duvar Kaydı İBB ise Kumla Önlem Aldı - Resim : 1
Alınan kumlu önlem sonrası duvarın çökme riski olduğuna değinen vatandaş Barış Alanyurt, "Ben burayı sıklıkla kullanıyorum, şurada çocuğumun okulu var oraya yürümek için. Buradan yürürken araçlar bizi sıkıştırıyor, özellikle motorlar kenardan gittiği için bize çarpma riski var. Burada da böyle bir tehlike olduğunu düşünüyorum, sanki aşağı düşecek görünümü oluşturuyor. Geçici bir önlem alınmış fakat bunun kaldırılmasını istiyoruz. Burada geçecek hiçbir yer yok. Bizim canımız güvende değil" dedi.

Maltepe'de Duvar Kaydı İBB ise Kumla Önlem Aldı - Resim : 2

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