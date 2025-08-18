Maltepe’de şok patlama: Kozmetik cihazı yangına yol açtı

İstanbul Maltepe’de bir güzellik merkezinde meydana gelen patlama, alt kattaki restoranın masa ve sandalyelerinin üzerine cam parçalarının düşmesine neden oldu. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

Olay, Maltepe Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın birinci katında saat 13.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre kapalı olan güzellik merkezindeki kozmetik cihazı patlayarak küçük çaplı yangına yol açtı. Patlamanın etkisiyle güzellik merkezinin camları yerinden çıkarak alt kattaki kokoreç dükkanının masa ve sandalyelerine düştü.

Olay sırasında içeride ve çevrede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Patlamanın kesin nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

maltepe güzellik merkezi
