Manavgat'ta korkunç kaza; sürücü feci şekilde öldü

Kaza, D-687 Karayolu üzerinde Konya yönünden Antalya istikametine seyir halinde olan Hakan Duran Özçelik (53) idaresindeki otomobil, Beydiğin Mahallesi çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilmesiyle meydana geldi. Araç, şarampol istinat duvarına çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Hakan Duran Özçelik olay yerinde yaşamını yitirdi. Yolcu olarak bulunan Kolombiya uyruklu Astrid Carolina Piedrahita Uribe (35) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Uribe’nin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Beydiğin Mahalle Muhtarı Süleyman Duman, kazanın meydana geldiği virajın tehlikeli olduğunu belirterek, “Defalarca yetkililere bildirmemize rağmen herhangi bir önlem alınmadı. Yolda yeterli yönlendirme levhası yok. Karayolları tarafından virajın kısaltılması için toprak tıraşlandı ancak henüz açılmadı. Buranın asfaltlanarak hizmete girmesini istiyoruz. Son 5 günde ölümlü ve maddi hasarlı 4 kaza yaşandı, mahalle halkı tedirgin. Mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz” dedi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.