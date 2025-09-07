Manavgat'ta korkunç kaza; sürücü feci şekilde öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Manavgat'ta korkunç kaza; sürücü feci şekilde öldü
Yayınlanma:

Kaza, D-687 Karayolu üzerinde Konya yönünden Antalya istikametine seyir halinde olan Hakan Duran Özçelik (53) idaresindeki otomobil, Beydiğin Mahallesi çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilmesiyle meydana geldi. Araç, şarampol istinat duvarına çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Hakan Duran Özçelik olay yerinde yaşamını yitirdi. Yolcu olarak bulunan Kolombiya uyruklu Astrid Carolina Piedrahita Uribe (35) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Uribe’nin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Beydiğin Mahalle Muhtarı Süleyman Duman, kazanın meydana geldiği virajın tehlikeli olduğunu belirterek, “Defalarca yetkililere bildirmemize rağmen herhangi bir önlem alınmadı. Yolda yeterli yönlendirme levhası yok. Karayolları tarafından virajın kısaltılması için toprak tıraşlandı ancak henüz açılmadı. Buranın asfaltlanarak hizmete girmesini istiyoruz. Son 5 günde ölümlü ve maddi hasarlı 4 kaza yaşandı, mahalle halkı tedirgin. Mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz” dedi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Su krizi kapıda mı? İstanbul barajlarında son durum açıklandıSu krizi kapıda mı? İstanbul barajlarında son durum açıklandıYurt
denizli trafik kazası
Günün Manşetleri
İstanbul Valiliği alınan tedbirleri açıkladı
Ömer Çelik’ten CHP ve Özgür Özel’e sert tepki
46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!
Balıkesir’de 6 dakika arayla 2 deprem!
Gazze’de can kaybı 64 bini aştı
Diyarbakır'da binlerce yıl sonra bulundu
Antalya’da rüşvet soruşturması
Kaç Suriyeli geri döndü?
Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
ABD basını milyarlarca dolarlık fatura yazdı
Çok Okunanlar
7 Eylül 2025 banka faizleri: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu 7 Eylül 2025 banka faizleri: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu
Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor! 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!
Altın fiyatları uçuşta! 7 Eylül 2025 güncel altın fiyatları Altın fiyatları uçuşta! 7 Eylül 2025 güncel altın fiyatları
7 Eylül 2025 benzin ve motorin fiyatları: akaryakıtta son rakamlar! 7 Eylül 2025 benzin ve motorin fiyatları: akaryakıtta son rakamlar!