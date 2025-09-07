Su krizi kapıda mı? İstanbul barajlarında son durum açıklandı

Oldukça sıcak ve yağışsız geçen yaz aylarının ardından hafta sonu etkili olan yağmur, gözleri yeniden barajlara çevirdi.

İSKİ verilerine göre 7 Eylül itibarıyla İstanbul’daki barajlarda doluluk oranı toplamda yüzde 37,59 olarak ölçüldü. Barajlardaki son durum şöyle:

Ömerli: %24,03

Darlık: %15,92

Elmalı: %1,7

Terkos: %25,84

Alibey: %2,33

Büyükçekmece: %15,82

Sazlıdere: %9,85

Istrancalar: %0,43

Kazandere: %1,3

Pabuçdere: %3,07