Su krizi kapıda mı? İstanbul barajlarında son durum açıklandı
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki doluluk oranları, kent sakinleri tarafından yakından takip ediliyor.
Oldukça sıcak ve yağışsız geçen yaz aylarının ardından hafta sonu etkili olan yağmur, gözleri yeniden barajlara çevirdi.
İSKİ verilerine göre 7 Eylül itibarıyla İstanbul’daki barajlarda doluluk oranı toplamda yüzde 37,59 olarak ölçüldü. Barajlardaki son durum şöyle:
Ömerli: %24,03
Darlık: %15,92
Elmalı: %1,7
Terkos: %25,84
Alibey: %2,33
Büyükçekmece: %15,82
Sazlıdere: %9,85
Istrancalar: %0,43
Kazandere: %1,3
Pabuçdere: %3,07