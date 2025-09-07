Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor: İstanbul Valiliği alınan tedbirleri açıkladı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın İstanbul’da 3 milyona yakın öğrenci ile 170 binden fazla öğretmen dersbaşı yapacak.

Polis ekiplerinden yoğun güvenlik önlemleri

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanındaki 808 noktada, 1496 ekip ve 3 bin 151 personelle okul güvenliği uygulaması gerçekleştirecek. Bu tedbirler eğitim öğretim yılı boyunca sürecek.

Çocuk Şube Müdürlüğü personelinden oluşan 569 ekip, önceden belirlenen okullarda giriş ve çıkış saatlerinde sabit görev alacak. Ayrıca, okul çevresindeki güvenlik sorunlarına hızlı müdahale için 39 ilçede toplam 47 ekipten oluşan Mobil Okul Timleri sahada olacak.

Yoğunlaştırılmış güvenlik uygulamaları da günlük 120 noktada, farklı şubelerden 331 ekibin katılımıyla aralıksız devam edecek. Ekipler, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu mekanlarda da asayiş ve denetim uygulamalarını sürdürecek.

İstanbul trafiğinde sıkı denetim

Trafik Denetleme, Bölge Trafik ve İlçe Trafik ekipleri, 8-19 Eylül tarihleri arasında 478 noktada, 309 ekip, 177 motosikletli, 39 yaya ve 33 çekici olmak üzere toplam 866 personelle görev yapacak.

Trafik Şube Müdürlüğü, okul servislerine yönelik denetimlerini de eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız sürdürecek.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ise 8-19 Eylül arasında okul çevrelerinde ve önemli kavşaklarda 10 ekip ve 100 motosikletli Yunus ekibiyle güvenlik tedbirleri alacak.

Jandarma da sahada olacak

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı da 8 Eylül’den itibaren, sorumluluk bölgesindeki okullarda ve çevrelerinde toplam 145 tim ve 404 personelle güvenlik, trafik ve asayiş uygulamaları gerçekleştirecek.

Öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında denetimler artırılacak. Ayrıca alkol ve sigara satışının önlenmesine yönelik çalışmalar da sıkı şekilde sürdürülecek. Jandarma ekipleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde sahada olacak.