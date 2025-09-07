Ömer Çelik’ten CHP ve Özgür Özel’e sert tepki: “Siyasi navigasyon problemi var”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerini sert bir dille eleştiren Çelik, “CHP ve Özgür Özel’de siyasi navigasyon problemi var” ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik’in açıklamalarından öne çıkanlar:

Terörsüz Türkiye süreci: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla, terörün gündemden çıkarılması ve terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalara devam edildiğini belirten Çelik,

“Cumhurbaşkanımızın şehit ve gazi ailelerine yazdığı mektubu ulaştırmak için bütün teşkilatlarımız yoğun çalışma yürütüyor” dedi.

Vatandaşların talepleri: “Vatandaşlarımızın taleplerinin ve eleştirilerinin başımızın üstünde yeri vardır” diyen Çelik, bu taleplerin genel merkezde kayıt altına alınarak politikaların şekillendirilmesinde temel alındığını aktardı.

Deprem açıklaması: Depremin Türkiye’de bıraktığı yıkıcı tabloya değinen Çelik, “Hiçbir ülke bunun altından kalkamaz denilirken, Türkiye büyük bir başarı gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Cumhur ittifakı ve terörle mücadele: Çelik, Bahçeli’nin çağrısıyla yeni bir sayfa açıldığını ve terörün gündemden çıkarılmasının sadece Türkiye için değil, bölge için de ilham kaynağı olacağını söyledi.

Emperyalist planlara karşı duruş: Terörsüz Türkiye sürecinin, istikrarsızlaştırma çabalarına karşı büyük bir yanıt olduğunu vurgulayan Çelik, “Cumhurbaşkanımızın şehit aileleri ve gazilerimize talimatı nettir: Devletin niteliği ve milletin değerleri konusunda pazarlık yoktur” dedi.

CHP’ye sert eleştiri: CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki gösteren Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımıza söyledikleri hadlerini aşan ifadelerdir. Bu ifadelerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. CHP ve Özel’de siyasi navigasyon problemi var” diye konuştu.

Gazze mesajı: Gazze konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en hassas lider olduğunu vurgulayan Çelik, “BM Genel Kurulu’nda Gazze konusunda en gür sesi yine Cumhurbaşkanımız çıkaracak. Gazzeli kardeşlerimiz Türk bayrağını Filistin bayrağının yanına boşuna koymuyorlar” dedi.