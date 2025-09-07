Türkiye - İtalya final maçına dakikalar kaldı: Türkiye - İtalya voleybol maçı CANLI İZLE

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’nda ilk kez finale yükseldi. Tarihi başarıya imza atan Filenin Sultanları’nın finaldeki rakibi ise İtalya oldu.

Tayland’da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda tarih yazan Millilerimiz, dünya şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Büyük heyecana sahne olacak final karşılaşması öncesinde en çok merak edilen sorular “Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” oldu.

Türkiye - İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Final mücadelesi, 7 Eylül Pazar günü saat 15.30’da TRT 1’den canlı yayınlanacak.

İlklerin takımı: Filenin Sultanları

Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı göstermişti. Çeyrek finalde ABD’yi geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Ferhat Akbaş’ın çalıştırdığı Japonya’yı 3-1’lik skorla mağlup ederek final biletini aldı.

Şampiyonluk aşkına sahada

Tayland’da düzenlenen şampiyonada finale adını yazdıran A Milli Takım, tarihi başarıyı taçlandırmak için İtalya karşısında Dünya Şampiyonluğu mücadelesi verecek. Filenin Sultanları, bu yıl ilkleri başarmayı sürdürerek Dünya Şampiyonası’nda ilk kez şampiyonluk kupasını kaldırmayı hedefliyor.

CANLI İZLE:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

