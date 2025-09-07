Balıkesir’de 6 dakika arayla 2 deprem! Büyük deprem kapıda mı?

10 Ağustos’ta 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, artçı sarsıntılar yaşamaya devam ediyor. Bugün bölgede kısa aralıklarla iki deprem daha meydana geldi.

Konuya ilişkin ilk değerlendirme Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan geldi. Ercan, “Büyük deprem olur mu?” sorusuna yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

“Sındırgı’da 13 kilometre odak derinliğinde olan M5,1’lik deprem, beklenen en büyük artçı depremdi. Hasar görmüş yapılarda zararı büyütmüş olabilir. Ancak arkasından daha büyük bir deprem beklemiyorum.”