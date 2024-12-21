Manavgat’ta şiddetli yağış: 236 kişi güvenli alanlara tahliye edildi

AFAD, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan 236 kişinin, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Manavgat’ta şiddetli yağış: 236 kişi güvenli alanlara tahliye edildi
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AFAD, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan 236 kişinin, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün yaşanan aşırı yağışlarda Manavgat ilçemize 2 saat içerisinde 106,6 kilogram yağış düşmüştür. Yağış nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 420 ihbar gelmiş olup, ekiplerimiz müdahaleye devam etmektedir. Mahsur kalan 236 vatandaşımız, ekiplerimizin çalışması sonucunda sağlıklı şekilde güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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