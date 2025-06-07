Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'i elektrik çarptı: Durumu kritik

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde geçirdiği elektrik kazası sonucu ağır yaralandı. Zeyrek’in sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'i elektrik çarptı: Durumu kritik
Yayınlanma:

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Keçiliköy Mahallesi’ndeki evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Ferdi Zeyrek, evinin bahçesinde yer alan havuzun makine dairesindeki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.

Ailesinin durumu fark edip sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbinin olay yerinde durduğu öğrenilen Zeyrek’e uzun süre kalp masajı uygulandı.

Zeyrek’in sosyal medya platformu X’teki resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek, akşam saatlerinde evinde yaşanan talihsiz bir kaza sonucu elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralanmıştır. Başkanımızın tedavisi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde, uzman doktorlarımızın gözetiminde devam etmektedir. Lütfen, resmi kaynaklarımız dışında yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de hastaneye gelerek doktorlardan bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Özel, kazanın havuz motorundaki bir arızaya müdahale sırasında meydana geldiğini belirtti.

Zeyrek’in ailesinin ses gelmesi üzerine elektrik şalterini indirip 112 Acil’i aradığını belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Ambulans 5-6 dakika içinde olay yerine ulaşıyor. Kalbi durmuş olan Ferdi Başkan’a olay yerinde kalp masajı yapılıyor. Yaklaşık 70 dakika süren müdahalenin ardından kalp yeniden atmaya başlıyor. Bu süreçte doğru müdahale sayesinde beynine oksijen gitmiş olmasını umut ediyoruz. Şu anda kalbi kendi başına atıyor. Bu zaten başlı başına bir mucize. Daha büyük bir mucizenin gerçekleşmesini bekliyoruz. Ancak şu aşamada tehlikenin atlatıldığını söylemek için erken.”
Zeyrek’in sağlık durumuyla ilgili süreci yakından takip ettiklerini belirten Özel, hastane önünde bekleyen vatandaşlardan sessiz olmalarını istedi.

“Bu tür durumlarda sessizlik çok önemlidir. Ferdi Başkan’ı ve diğer hastaları rahatsız edecek tepkilerden kaçınalım. Dua ederek bekleyelim. Biz Ferdi’yi kaybettik ama geri getirmeye çalışıyoruz. Her geçen dakika lehine işliyor gibi görünüyor. Ancak umutlu olmakla birlikte, sabırlı da olmalıyız.”
sağlık müdüründen açıklama: “bilinci kapalı, uyutuluyor”

Manisa İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren de hastane önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Zeren, saat 23.30’da gelen ihbar üzerine sağlık ekiplerinin 8 dakika içinde olay yerine ulaştığını belirtti.

“Olay yerinde bilinci kapalı olan Ferdi Zeyrek’e kalp masajı yapılarak hastanemize ulaştırıldı. Acil müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Şu anda gerekli tüm tedaviler uygulanıyor. Ancak durumu halen kritik. Kalbi durmuştu ve bilinci kapalı şekilde getirildi. Şu anda uyutuluyor.”

Düğün salonunda silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralıDüğün salonunda silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralıYurt
belediye başkanı elektrik çarpması
Günün Manşetleri
2024 yılında trafik kazalarında 6 bin 351 canımızı yitirdik
Doğu ve Şule Perinçek’ten Barbaros Bahçelioğlu mesajı
Gazze’de sivillere yönelik hava ve topçu bombardımanı
Bakan Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu
Ünlü markalarda sahte ürün tespiti, Bakanlık tek tek açıkladı
Vatan Partisi’nden Toros Gübre işçilerine destek
FETÖ'ye esnaf kalkanı
RTÜK ve CKD’den yayıncılara toplumsal sorumluluk çağrısı
NATO Tatbikatında dikkat çeken senaryo
Kurban Bayramında sağlıklı beslenme
Çok Okunanlar
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'i elektrik çarptı: Durumu kritik Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'i elektrik çarptı: Durumu kritik
Tüyler ürperten olay! Anne ve 3 yaşındaki kızı kilitli bulundukları odada ölü bulundu Tüyler ürperten olay! Anne ve 3 yaşındaki kızı kilitli bulundukları odada ölü bulundu
Papara soruşturmasında çarpıcı gelişme Papara soruşturmasında çarpıcı gelişme
En yüksek puanlı Fen liseleri açıklandı: İşte Türkiye’nin en başarılı okulları En yüksek puanlı Fen liseleri açıklandı: İşte Türkiye’nin en başarılı okulları
Bayramın ikinci gününde saatlerce elektrikler olmayacak: 7 Haziran elektrik kesintileri Bayramın ikinci gününde saatlerce elektrikler olmayacak: 7 Haziran elektrik kesintileri