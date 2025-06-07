Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'i elektrik çarptı: Durumu kritik

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Keçiliköy Mahallesi’ndeki evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Ferdi Zeyrek, evinin bahçesinde yer alan havuzun makine dairesindeki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.

Ailesinin durumu fark edip sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbinin olay yerinde durduğu öğrenilen Zeyrek’e uzun süre kalp masajı uygulandı.

Zeyrek’in sosyal medya platformu X’teki resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek, akşam saatlerinde evinde yaşanan talihsiz bir kaza sonucu elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralanmıştır. Başkanımızın tedavisi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde, uzman doktorlarımızın gözetiminde devam etmektedir. Lütfen, resmi kaynaklarımız dışında yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de hastaneye gelerek doktorlardan bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Özel, kazanın havuz motorundaki bir arızaya müdahale sırasında meydana geldiğini belirtti.

Zeyrek’in ailesinin ses gelmesi üzerine elektrik şalterini indirip 112 Acil’i aradığını belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Ambulans 5-6 dakika içinde olay yerine ulaşıyor. Kalbi durmuş olan Ferdi Başkan’a olay yerinde kalp masajı yapılıyor. Yaklaşık 70 dakika süren müdahalenin ardından kalp yeniden atmaya başlıyor. Bu süreçte doğru müdahale sayesinde beynine oksijen gitmiş olmasını umut ediyoruz. Şu anda kalbi kendi başına atıyor. Bu zaten başlı başına bir mucize. Daha büyük bir mucizenin gerçekleşmesini bekliyoruz. Ancak şu aşamada tehlikenin atlatıldığını söylemek için erken.”

Zeyrek’in sağlık durumuyla ilgili süreci yakından takip ettiklerini belirten Özel, hastane önünde bekleyen vatandaşlardan sessiz olmalarını istedi.

“Bu tür durumlarda sessizlik çok önemlidir. Ferdi Başkan’ı ve diğer hastaları rahatsız edecek tepkilerden kaçınalım. Dua ederek bekleyelim. Biz Ferdi’yi kaybettik ama geri getirmeye çalışıyoruz. Her geçen dakika lehine işliyor gibi görünüyor. Ancak umutlu olmakla birlikte, sabırlı da olmalıyız.”

sağlık müdüründen açıklama: “bilinci kapalı, uyutuluyor”

Manisa İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren de hastane önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Zeren, saat 23.30’da gelen ihbar üzerine sağlık ekiplerinin 8 dakika içinde olay yerine ulaştığını belirtti.

“Olay yerinde bilinci kapalı olan Ferdi Zeyrek’e kalp masajı yapılarak hastanemize ulaştırıldı. Acil müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Şu anda gerekli tüm tedaviler uygulanıyor. Ancak durumu halen kritik. Kalbi durmuştu ve bilinci kapalı şekilde getirildi. Şu anda uyutuluyor.”