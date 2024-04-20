Manisa Pilenpak'ta 149 işçi işten atıldı! İşçiler hakları için mücadele başlattı

Manisa'da Pilen Pank fabrikasında iş verenin sendika kaygısı işçi kıyımına neden oldu. Basın-İş Sendikası'na üye olan emekçileri işten çıkarıldı. 149 emekçiler hak arayışında.

Çalışma koşulları ağırlaştı, aylık ücret enflasyona yenik düştü. Manisa’da PilenPank fabrikasında çalışan emekçiler koşullarının iyileştirilmesi için Türk-İş'e bağlı Basın İş Sendikası'na üye oldu.

Son bir yılda 124 çalışan işten çıkarıldı, 25 emekçi de baskılara dayanamayarak işi bırakıtı. 149 işçi eylemde. İşe dönüş davalarını da kazandılar. Ancak hukuksuzluk devam ediyor.

Emekçiler, sendika ve toplu sözleşme hakkı için direniyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Manisa # işten çıkarma # sendika
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