Şişli Belediyesinde işçi eylemi! İşten atılan 48 işçi belediyeyi protesto etti

CHP’li İstanbul Şişli Belediyesinde yeni yönetimin ilk icraatı, işten çıkarmalar oldu.

Ramazan Bayramı arifesinde sebep gösterilmeden işten çıkarıldıklarını söyleyen 48 işçi, Şişli Belediyesi önünde eylem başlattı.

Belediye binası önünde toplanan işçiler, Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ı sloganlarla protesto etti.

İşçiler adına konuşan Genel İş Sendikası İstanbul 3 No'lu Şube Başkanı Zeynel Yiğit, işçilerin mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Zeynel Yiğit, "Bugün gelir gelmez ilk işleri de 48 arkadaşımızın iş akdini feshetmek oldu. Bu doğru bir yöntem değil. Biz, buradan sesleniyoruz! Başta sayın Belediye Başkanımıza ya da ona bu talimatı veren her kimse bilemiyorum, bir an önce gelip mağdur olan arkadaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi, işlerine iadesini talep ediyoruz." dedi.