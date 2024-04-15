Bayramda müze ziyaretlerinde rekor kırıldı!

Türkiye, zengin tarih ve kültür mirasıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti kendine çekmeye devam ediyor. Son olarak, bayram tatili süresi boyunca Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan müzeler ve örenyerleri büyük ilgi gördü.



Türkiye'nin tarihî hazinelerini yakından görmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve örenyerlerini toplamda 1 milyon 784 bin 233 kişi ziyaret etti.



En çok ziyaret edilen yer ise Konya'nın Mevlânâ Müzesi oldu. Mevlânâ Müzesi'ni İzmir Efes Örenyeri, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri, Nevşehir Zelve - Paşabağlar Örenyeri ve Nevşehir Göreme Örenyeri gibi önemli tarihi mekânlar takip etti.