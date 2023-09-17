Manisa'da 1 ton bandrolsüz tütün ele geçirildi

Manisa'da 1 ton bandrolsüz tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan sanık çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'da 1 ton bandrolsüz tütün ele geçirildi
Manisa'da 1 ton bandrolsüz tütün ele geçirildi
Editör: Süleyman Daban
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde depo olarak kullanılan bir eve yapılan baskında 1 ton 10 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ile yüz binlerce makaron ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 15 Eylül'de İ.A. isimli şahsın Akhisar ilçesinde depo olarak kullandığı ikametine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada 1 ton 10 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 1 milyon 15 bin adet bandrolsüz boş makaron, 133 bin 700 adet bandrolsüz dolu makaron, 272 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A., bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından 5607 SKM suçundan tutuklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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