Manisa'da deprem

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'da deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 10,1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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