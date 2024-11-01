Manisa'da deprem
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 10,1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 1, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akhisar (Manisa)
Tarih:2024-11-01
Saat:14:38:27 TSİ
Enlem:39.01028 N
Boylam:28.05833 E
Derinlik:10.1 km
Detay:https://t.co/3IMokXPVvB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi