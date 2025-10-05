Manisa’da eski eş dehşeti: Bebeğinin gözleri önünde defalarca bıçaklandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda, kamyon şoförü olduğu öğrenilen Hüseyin Ö., İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda eski eşi Fatma K. ve yanında bulunan Mehmet Ceyhun T. ile karşılaştı. Saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, taraflar arasında kısa sürede hararetli bir tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin Ö., yanında taşıdığı bıçakla önce Mehmet Ceyhun T.’ye saldırdı. Ardından, kucağında bebeğiyle markete kaçmaya çalışan eski eşi Fatma K.’nin peşinden girdi. Hüseyin Ö., burada kadını kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı.

Olayı gören çevredekiler büyük panik yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AĞIR YARALI İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda ağır yaralanan Fatma K. ve Mehmet Ceyhun T., olay yerine gelen ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu kritik olan Fatma K., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan saldırgan Hüseyin Ö.’nün yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Bölgede arama çalışmaları sürerken, ekipler şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yaşanan dehşet anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hüseyin Ö.’nün elindeki bıçakla markete girdiği, Fatma K.’nin kaçmaya çalıştığı ve çevredeki vatandaşların panik içinde kaçtığı anlar yer aldı.

Kamera kayıtlarında ayrıca, vatandaşların ve market çalışanlarının saldırgana ürün fırlattığı, bu sırada saldırganın kadını bırakıp kendisine müdahale eden kişilerin peşine düştüğü anlar açıkça görüldü.

Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.