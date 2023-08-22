Manisa'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü, kız kardeşi sinir krizi geçirdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde daha önce de pek çok ölümlü kazanın yaşandığı Turgutlu Otobüs Terminali önünde otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Manisa'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü, kız kardeşi sinir krizi geçirdi
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı 72 yaşındaki Nevin Sevinç hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Aytaç Ç. ise hafif şekilde yaralandı. Kaza anında yaşlı kadının yanında bulunan kız kardeşi ise sinir krizi geçirdi.

Manisa'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü, kız kardeşi sinir krizi geçirdi - Resim : 1

AYNI YOL ÜZERİNDE BU KAÇINCI ÖLÜMLÜ KAZA!

Aytaç Ç. (37) yönetimindeki 35 BGU 181 plakalı otomobil, Turgutlu Otobüs Terminali önünde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kız kardeşten Nevin Sevinç'e (72) çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Aytaç Ç. hafif şekilde yaralanırken, Nevin Sevinç kaza yerinde hayatını kaybetti. Sevinç'in yanında bulunan kız kardeşi İclal Çakır (69) ise ablasının cenazesi başında fenalık geçirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü ile ölen kadının kız kardeşini Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Turgutlu'nun Urganlı Mahallesi'nde yaşadığı öğrenilen Nevin Sevinç'in, kız kardeşi İclal Çakır'la birlikte Muğla'da bulunan kız kardeşlerinin yanına gitmek için otobüs terminaline geldikleri sırada kazanın olduğu öğrenildi.

Aynı yol üzerinde daha önce de çok sayıda ölümlü trafik kazası meydana gelmişti.

Manisa'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü, kız kardeşi sinir krizi geçirdi - Resim : 2

Manisa'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü, kız kardeşi sinir krizi geçirdi - Resim : 3

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil takla attıBilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil takla attıYurt
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